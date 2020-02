Олсбю-Ройселанд, неувядающая Пидгрушная и скандал Логинова. Чем запомнился ЧМ-2020 в Антхольце

Украина – восьмая в медальном зачете ЧМ-2020 в Антхольце

Лучшие моменты чемпионата мира в Антхольце. ВИДЕО

Украина в Антхольце – взяли бронзу в эстафете и упустили два медальных шанса

На третьем чемпионате мира подряд Украина не сходит с подиума в женской эстафете, причем состав команды за эти годы ни разу не повторился – в Хохфильцене в 2017-м серебро завоевали Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная, год назад в Эстерсунде на третье место настреляли и набегали Джима, Меркушина и сестры Семеренко, а в Атхольце вместо Вали в состав квартета вернулась Пидгрушная.

В эстафете для Украины все сложилось идеально – Меркушина, Джима и Вита Семеренко при всех своих проблемах с лыжным ходом ввели Пидгрушную в гонку всего в 12 секундах от топ-3, а Елена на свежих ногах в очередной раз подтвердила статус лучшего финишера в истории украинского биатлона. С одним дополнительным патроном на стрельбище капитан «сине-желтых» выжала максимум из штрафного круга шведки Ханны Эберг и даже могла привезти Украину на второе место, если бы немецкая экс-лыжница Дениз Херрманн чуть подольше задержалась бы на стойке.

Пидгрушная была идеально готова к борьбе за медаль и в спринте, но Елену на подиум не пустила Луция Харватова – биатлонистка, которая в этом сезоне закрывает лишь 68% мишеней на стрельбище, а в ее послужном списке всего два финиша в топ-6 в Кубке мира. При одинаковом количестве промахов Пидгрушная на последнем круге отыграла у Харватовой свыше 20 секунд, однако этого все равно не хватило для бронзы. Медаль была упущена на стрельбище, где чешка показала четвертую скорострельность, а Елена не вошла в топ-30.

А ведь та подножка от чехов была не единственной. В смешанной эстафете Украина также упустила бронзу в пользу страны с лучшим в мире пивом. Все решилось на финальной стойке – Дмитрий Пидручный в погоне за Михалом Крчмаржем загнал свой пульс в красную зону, а ставка на бешенную скорострельность привела к штрафному кругу. Критиковать Пидручного за эту осечку язык не поворачивается – тот случай, когда риск оправдывал результат. Увы, не сработало.

За исключением эпизодических проблесков Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной в остальных гонках украинцы, к сожалению, были статистами в контексте борьбы за высокие места. Разве что стоит выделить стабильность Артема Прима – черниговчанин трижды заехал в топ-25 и отметился шикарным стартовым этапом в мужской эстафете.

MVP чемпионата – Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)

Пока Тириль Экхофф штамповала кубковые победы в декабре, Марте Олсбю-Ройселанд сознательно самоустранилась из борьбы за Большой хрустальный глобус и пропустила этап в Анси. Это смелое решение норвежки предопределило судьбу чемпионата мира – в Антхольце свежая Олсбю-Ройселанд выиграла три эстафеты и две личных гонки (спринт и масс-старт), первой в истории завоевала на одном чемпионате мира семь медалей и стала самой титулованной биатлонисткой в истории Норвегии, опередив Туру Бергер и Лив-Грете Пуаре. А ведь свое первое золото Марте выиграла каких-то четыре года назад на домашнем ЧМ в Холменколлене.

Biathlon ???????? - Marte Olsbu Røiseland???????? at #Antholz2020

????????????????????????????



???? - 1st to claim a medal in all 7 events in a single WCh.

???? - 2nd woman to win 5 world titles in one year, after Laura Dahlmeier in 2017.

???? - Most world titles among Norwegian women (9). — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 23, 2020

Невероятно близка к победе в этой номинации была Доротея Вирер, и если бы итальянка на последнем круге масс-старта не растеряла 15-секундное преимущество над Олсбю-Ройселанд, то со своим хет-триком в личных гонках могла бы составить реальную конкуренцию историческому перформансу норвежки.

Прорыв чемпионата – Эмильен Жаклен (Франция)

Два года назад Эмильен Жаклен шел в пятом десятке в Кубка мира, в прошлом сезоне начал периодически появляться в топ-10, а теперь он чемпион мира в преследовании и полноправный член золотой французской эстафеты!

В Антхольце Жаклен утер нес сразу двум братьям Бё. В победном преследовании француз не по годам грамотно закрыл траекторию перед Йоханнесом, а в масс-старте в идентичном стиле в борьбе за бронзу переиграл и Тарье.

It went right down to the line! Emilien Jacquelin???????????? @EmilienJck is the new men pursuit world champion in #antholz2020! Watch how he claimed the gold medal from 6th in the highlights with commentary on https://t.co/MSJYx2J9vX pic.twitter.com/SAhQIvaFTs — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

У Эмильена Жаклена лишь второй в карьере чемпионат мира, а у него уже четыре медали (2-0-2). Мартен Фуркад может быть спокоен за будущее французского биатлона.

Событие чемпионата – Мартен Фуркад догнал Оле Эйнара Бьорндалена

Победа в индивидуальной гонке сделала Мартена Фуркада вторым 11-кратным чемпионом мира в личных гонках после легендарного норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.

Индивидуальная гонка Спринт Преследование Масс-старт Мартен Фуркад 4 2 4 1 Оле Эйнар Бьорндален 1 4 4 2

По общему количеству золота на чемпионатах мира француз все еще существенно отстает (13 против 20), но хочется верить, что еще несколько сезонов Фуркад будет радовать болельщиков своими выступлениями. Ему всего 31 – Бьорндален в этом возрасте был только 7-кратным чемпионом мира.

Скандал чемпионата – Александр Логинов (Россия)

В день мужской эстафеты грянул гром – в 6 утра по местному времени с обыском в номер к чемпиону спринта Александру Логинову нагрянула итальянская полиция. Вскоре выяснилось, что допинговое прошлое российского биатлониста – косвенный повод для рейда карабинеров, а основным инициатором скандала стал тренер Логинова Александр Касперович, которого заподозрили в транспортировке запрещенных препаратов.

К сожалению, в этой истории обнаружился и украинский след. Так как Касперовичу не хватило аккредитации от Союза биатлонистов России, на стадион он попадал по украинскому пропуску. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поначалу отпирался, но затем все же признался в помощи российской стороне.

"Логинов – не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке (Марии Кручовой – примечание UA-Футбол). А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе подкричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час. Спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Он подошел, посмотрел, что не его аккредитация".

Чем все закончилось? Для Логинова ничем хорошим – россиянин на психологическом уровне не справился с давлением и досрочно покинул Антхольц, чем открыл путь в масс-старт для Артема Примы. Хоть какая-то компенсация за репутационные потери. И хорошо, что допинговая версия не подтвердилась, иначе сухим из воды из этой истории Брынзак выйти уже бы не смог.

Момент чемпионата – Ханна Эберг и норвежки

Эберг в Антхольце катастрофически не везло. Вице-лидер Кубка мира в преследовании, индивидуальной гонке и сингл-миксте трижды оставалась с четвертым местом, а в классической эстафете при реальных шансах на золото на стойке ушла на круг штрафа и прибыла на финиш только пятой.

Шведка уселась на снег и заплакала, но в этот сложный момент она не осталась одна. Чемпионки эстафеты Тириль Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд подбежали к Эберг и ободрили ее. Кто знает, возможно именно эта поддержка помогла Анне на следующий день взять бронзу в масс-старте.