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Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы

Биатлон
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В составе нашей команды вошли 13 биатлонистов

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы
Новина українською

26 февраля в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону, в котором Украину представят семь женщин и шесть мужчин. В состав нашей сборной вошли:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина сборная Украины по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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