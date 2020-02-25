Биатлон
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Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы
В составе нашей команды вошли 13 биатлонистов
26 февраля в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону, в котором Украину представят семь женщин и шесть мужчин. В состав нашей сборной вошли:
Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.
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