Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы

26 февраля в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону, в котором Украину представят семь женщин и шесть мужчин. В состав нашей сборной вошли:

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.