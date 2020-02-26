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Пидручный, Ткаленко и Прима квалифицировались в масс-старт ЧЕ в Раубичах
Лидеры сборной Украины поспорят за медали континентального уровня.
Дмитрий Пидручный лидировал в суперспринте (3 км дистанции с одним дополнительным патроном на каждой стрельбе) после лежки, но на стойке заработал круг штрафа и откатился на шестое место.
Артем Прима с кругом штрафа на лежке и одним промахом на стойке до последнего рисковал оказаться за пределами топ-30, но низкий уровень конкурентов помог биатлонисту из Чернигова избежать провала.
Ткаленко единственным среди украинцев идеально отработал оба огневых рубежа. Из-за позднего стартового номера Ткаленко много проиграл на лыжне, что не помешало ему отобраться в медальную гонку.
1. Антон Смольский (Беларусь, 0+1) 7:53,4
2. Эдуард Латыпов (Россия, 0+2) +14,3
3. Виктор Кривко (Беларусь, 0+0) +14,7
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6. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +17,4
13. Руслан Ткаленко (Украина, 0+0) +34,6
27. Артем Прима (Украина, 1+2) +42,4
35. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +47,6
38. Сергей Семенов (Украина, 1+1) +50,1
60. Богдан Цымбал (Украина, 2+2) +1:10,6
Масс-старт пройдет сегодня в 16:30. 30 биатлонистов пробегут пять кругов по 1000 метров с четырьмя стрельбами.