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Пидручный завоевал бронзу на ЧЕ в Беларуси
От золота Дмитрия отделили считанные миллиметры.
Пидручный на двух стрельбах лежа не допустил ни одного промаха, однако на первой стойке ушел на круг штрафа и упустил лидерство. На финальном огневом рубеже Дмитрий взял дополнительный патрон и покинул стрельбище на четвертом месте в 8,4 секунды от лидера.
На последнем круге Пидручный был ощутимо быстрее конкурентов, но достать дуэт лидеров капитан сборной Украины все же не успел. В финишном створе Дмитрий проиграл белорусу Сергею Бочарникову лишь 0,5 секунды.
Пидручный стал трехкратным призером чемпионатов Европы. Ранее биатлонист из Тернополя брал золото в смешанной эстафете в Риднау-2018 и становился вторым в эстафете в Отепяя-2015.
1. Сергей Бочарников (Беларусь, 0+2) 14:12,8
2. Адам Вацлавик (Чехия, 0+3) +0,4
3. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +0,5
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15. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +55,1
23. Артем Прима (Украина, 3+3) +1:16,5