Пидручный завоевал бронзу на ЧЕ в Беларуси

Пидручный на двух стрельбах лежа не допустил ни одного промаха, однако на первой стойке ушел на круг штрафа и упустил лидерство. На финальном огневом рубеже Дмитрий взял дополнительный патрон и покинул стрельбище на четвертом месте в 8,4 секунды от лидера.

На последнем круге Пидручный был ощутимо быстрее конкурентов, но достать дуэт лидеров капитан сборной Украины все же не успел. В финишном створе Дмитрий проиграл белорусу Сергею Бочарникову лишь 0,5 секунды.

Пидручный стал трехкратным призером чемпионатов Европы. Ранее биатлонист из Тернополя брал золото в смешанной эстафете в Риднау-2018 и становился вторым в эстафете в Отепяя-2015.

Чемпионат Европы. Мужчины. Результаты финала суперспринта:

1. Сергей Бочарников (Беларусь, 0+2) 14:12,8

2. Адам Вацлавик (Чехия, 0+3) +0,4

3. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +0,5

...

15. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +55,1

23. Артем Прима (Украина, 3+3) +1:16,5