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Пидгрушная – вторая на чемпионате Европы в Беларуси

Биатлон
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Очередная медаль Украины в Раубичах.

Пидгрушная – вторая на чемпионате Европы в Беларуси
Новина українською

С единственным дополнительным патроном Елена Пидгрушная проиграла только россиянке Евгении Павловой. Пидгрушную подвела низкая скорострельность – на лыжне капитан сборной Украины была на голову сильнее конкуренток.

Валя Семеренко после второго места в квалификации до последнего претендовала на медаль, но на финальном круге в борьбе за бронзу все же оказалась слабее француженки Хлои Шевалье.

Топ-6 в финале суперспринта замкнула Анастасия Меркушина, которая на стрельбище использовала всего один дополнительный патрон.

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Чемпионат Европы. Женщины. Результаты финала суперспринта:

1. Евгения Павлова (Россия, 0+0) 16:31,8

2. Елена Пидгрушная (Украина, 0+1) +2,8

3. Хлое Шевалье (Франция, 0+1) +5,5

4. Валя Семеренко (Украина, 1+2) +8,4

...

6. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +15,2

16. Вита Семеренко (Украина, 2+3) +1:12,3

18. Юлия Журавок (Украина, 1+2) +1:13,2

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Юлия Журавок чемпионат Европы по биатлону Елена Пидгрушна
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