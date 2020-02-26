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Пидгрушная – вторая на чемпионате Европы в Беларуси
Очередная медаль Украины в Раубичах.
С единственным дополнительным патроном Елена Пидгрушная проиграла только россиянке Евгении Павловой. Пидгрушную подвела низкая скорострельность – на лыжне капитан сборной Украины была на голову сильнее конкуренток.
Валя Семеренко после второго места в квалификации до последнего претендовала на медаль, но на финальном круге в борьбе за бронзу все же оказалась слабее француженки Хлои Шевалье.
Топ-6 в финале суперспринта замкнула Анастасия Меркушина, которая на стрельбище использовала всего один дополнительный патрон.
1. Евгения Павлова (Россия, 0+0) 16:31,8
2. Елена Пидгрушная (Украина, 0+1) +2,8
3. Хлое Шевалье (Франция, 0+1) +5,5
4. Валя Семеренко (Украина, 1+2) +8,4
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6. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +15,2
16. Вита Семеренко (Украина, 2+3) +1:12,3
18. Юлия Журавок (Украина, 1+2) +1:13,2