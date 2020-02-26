Пидручный: Немножко не хватило на финише до 1-2 места

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в эфире UA:Перший прокомментировал свое третье место на чемпионате Европы в Раубичах.

"Не сказал бы, что устал. В последнее время проблемы со стойкой – такая, довольно неуверенная стрельба. Пытался аккуратно стрелять, не спешил, потому что каждый выстрел имеет очень большую цену на такой короткой дистанции. К сожалению, был один круг штрафа, плюс еще использовал два запасных патрона. Возможно, этого запасного как раз не хватило на финише, но боролся, старался. На последний круг выходил со стрельбища четвертым, далеко была первая двойка – не думал, что их достану. Думал, буду бороться с французом за третье место, но потерпел и немножко не хватило на финише до 1-2 места.

Понимал, что это мой формат гонки, могу побороться за хорошее место. Рад, что удалось попасть в тройку призеров! Я довольно далеко был от лидирующих ребят. Даже на финишной прямой я сократил до них расстояние, но совсем немного не хватило! Это борьба, они провели гонку лучше меня".