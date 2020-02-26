Пидгрушная: Рада, что все же удалось добыть еще одну медаль для Украины

Серебряная призерка чемпионата Европы 2020 года в суперспринте Елена Пидгрушная в эфире UA:Перший рассказала об успешной для себя гонке.

"Гонка очень быстрая и такая – интенсивно-импульсивная – подъем-спуск-стрельба и так по кругу! Нужно было очень быстро все делать. После квалификации поняли, где я сделала ошибку - пыталась быстрее стрелять и это привело к двум штрафным кругам. На финале уже поняла, что лучше я полежу, отдышусь, спокойно отработаю на ноль и буду бежать. Так и получалось – с каждым кругом я все ближе и ближе приближалась, а на финишный круг вышла, вижу – там и Настя, и Валя! Думаю: «О! Классно! Все вместе!», Но потом еще двух девушек увидела. Тогда уже начала бороться, чтобы все же дойти до подиума.

Это был мой первый суперспринт, а каждая дисциплина требует своей тактики – где нужно медленнее начинать, где-то – быстрее. Тоже самое и здесь. Было интересно, как я справлюсь сегодня, это же новый опыт. Рада, что все же удалось. Еще одна медаль для Украины.

Если честно, я не помню, когда последний раз получала медаль на чемпионате Европы. Давно это было. Я уже давно сюда не приезжала, поскольку совпадали сроки взрослого чемпионата мира и Европы, и я постоянно была в основе и не попадала сюда. А когда основа ехала, тогда я пропускала".