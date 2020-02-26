Валентина Семеренко: В горах организм ведет себя совсем по-другому

Украинка Валя Серемеренко прокомментировала суперспринт на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где она стала четвертой.

О четвертом месте в суперспринте

"Ну ничего, четвертое место – мое любимое число. Смешно, но это действительно так, мне нравится эта цифра. В спорте это, конечно, обидная позиция, но везет сильнейшим. Но и мы не слабые – догоним сильнейших!"

О промахах

"Не то чтобы поспешила… Но какой-то азарт внутри действительно сыграл. Потому что гонка – очень быстрая, эмоциональная. Здесь нигде нельзя ошибаться – ни на рубеже, ни на трассе, потому что дистанция короткая, и любая ошибка очень дорого стоит".

О мотивации на чемпионате Европы

"Нет, я не скажу, что не интересно. Наоборот здесь совершенно особый азарт, интересная конкуренция, постоянная смена позиций гонке… Мне очень нравится бежать такие гонки".

О гонках в горах

"Я уже говорила журналистам: мы не родились на высоте, и в условиях высокогорья не жили. Таким людям в горах даже дышится легче. Нам это было тяжело физически, потому что на всю дистанцию не хватало кислорода. А когда спустились вниз, организм ведет себя совсем по-другому и мы чувствуем себя здесь более уютно и комфортно, чем в горах".