Ткаленко и Меркушина взяли бронзу на чемпионате Европы

Меркушина на стартовом этапе эстафеты с одним дополнительным патроном заняла второе место после австрийки Дуни Здуч (+9,5).

Ткаленко с одним промахом на лежке вывел Украину на первое место с 4-секундным преимуществом над дуэтом из Норвегии.

Меркушина на третьем этапе после лежки лидировала с 14-секундным отрывом, но на стойке взяла два дополнительных патрона и вплотную подпустила Норвегию, Германию и Австрию.

У Ткаленко на финальном этапе не было шансов конкурировать с норвежцем, а в борьбе за серебро Руслан на финальном круге отыграл у немца 10 секунд, но был слабее в финишном створе.

Руслан Ткаленко стал трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы, а Анастасия Меркушина с учетом юниорской карьеры завоевала восьмую награду на континентальном форуме.

Чемпионат Европы. Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Норвегия (0+12) 47:12,2

2. Германия (0+5) +11,5

3. Украина (0+7) +11,8

4. Латвия (2+13) +57,6

5. Австрия (0+7) +1:07,1

6. Россия (0+7) +1:34,2

В 16:00 по киевскому времени в Раубичах пройдет смешанная эстафета с Валей Семеренко, Юлией Джимой, Дмитрием Пидручным и Артемом Примой.