Украина выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Валя Семеренко на первом этапе с тремя дополнительными патронами передала эстафету первой с мизерным отрывом от Швеции.

У Юлии Джимы на лежке возникли проблемы с винтовкой, но олимпийская избежала серьезных проблем на стрельбе. Со стойки Джима уходила первой, но из-за плохой работы лыж слабо прошла последний круг и завершила этап второй с 9-секундным отставанием от белоруски Кривко.

Артем Прима на третьем этапе взял три дополнительных патрона. Перед финальным кругом украинец на 7,6 секунды отставал от белоруса Смольского, но перед передачей эстафеты вернул команду на первое место.

Дмитрий Пидручный в битве с белорусом Сергеем Бочарниковым на стойке закрыл все мишени, а единственный конкурент на золото ушел на штрафной круг. В итоге Пидручный ушел на последний круг с 50-секундным отрывом и спокойно добрался до финиша с флагом Украины в руках.

Украина завоевала четвертую медаль на чемпионате Европы в Раубичах. Ранее Елена Пидгрушная стала второй в суперспринте, Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко взяли серебро в одиночной смешанной эстафете, а Дмитрий Пидручный замкнул топ-3 в суперспринте.

Чемпионат Европы. Результаты смешанной эстафеты:

1. Украина (0+9) 1:11,32.1

2. Россия (0+9) +32,2

3. Норвегия (0+3) +33,7

4. Беларусь (1+10) +40,4