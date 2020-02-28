Пидручный: Хотелось бы улучшить позицию в Кубке мира

Дмитрий Пидручный после бронзы в суперспринте и золота в смешанной эстафете досрочно завершил выступления на чемпионате Европы в Раубичах.

"Завтра поеду домой на несколько дней, и позже присоединюсь к команде перед Нове-Место.

Настроение? Боевое, как всегда. Поборемся еще и в Кубке наций, и хотелось бы улучшить свою позицию и в общем зачете. Настроены на борьбу. Отработать еще эти три недели, затем чемпионат Украины – и отдых. На чемпионате мира были тяжелые старты на высоте, и сейчас уже чувствуется усталость. Поэтому отдых не помешает", - отметил Пидручный.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный замыкает топ-20. От топ-15 украинца отделяют 93 балла.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Дмитрий Пидручный в составе сборной Украины выиграл золото на чемпионате Европы.