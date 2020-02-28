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Сборная Украины объявила состав на спринт в Раубичах

Биатлон
(1 голосов)

Прима и Пидручный не побегут

Сборная Украины объявила состав на спринт в Раубичах
Новина українською

29 февраля в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону состоится спринт.

Из триумфаторов смешанной эстафеты в спринте побегут только девушки – Юлия Джима и Валентина Семеренко. Тренерский штаб решил дать отдохнуть страдающему от болей в спине Дмитрию Пидручному и Артему Приме.

Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины

3. Руслан Ткаленко

61. Антон Дудченко

102. Сергей Семенов

111. Богдан Цимбал

Чемпионат Европы. Спринт. Женщины

5. Валя Семеренко

33. Юлия Журавок

34. Анастасия Меркушина

66. Вита Семеренко

91. Юлия Джима

105. Дарья Блашко

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В статье: Артем Прима Юлия Джима
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