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Чемпионат Европы. Первая гонка без медали: Россиянин Елисеев побеждает в спринте, Семенов - 22-й
Результаты мужского спринта континентального первенства
Сегодня, 29 февраля в белорусских Раубичах состоялась спринтерская гонка Чемпионата Европы 2020 у мужчин.
Победу одержал представитель России Матвей Елисеев, вторым стал латвиец Андрейс Расторгуевс, а замкнул ТОП 3 биатлонист из Норвегии А.Ф. Андерсен.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Сергей Семенов, который одним промахом и медленным ходом по дистанции оказался на двадцать втором итоговом месте.
Чемпионат Европы 2020. Раубичи
Спринт
Мужчины
1. Матвей Елисеев (1 + 0)
2. Андрейс Расторгуевс (0 + 1) (+ 4,1с.)
3. А.Ф. Андерсен (0 + 1) (+ 25,5с.)
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22. Сергей Семенов (0 + 1) (+ 1.16,4с.)
33. Руслан Ткаленко (1 + 1) (+ 1.40,5с.)
63. Богдан Цымбал (0 + 1) (+ 2.26,7с.)
87. Антон Дудченко (1 + 3) (+ 3.25,6с.)