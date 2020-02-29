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Чемпионат Европы. Первая гонка без медали: Россиянин Елисеев побеждает в спринте, Семенов - 22-й

Биатлон
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Результаты мужского спринта континентального первенства

Чемпионат Европы. Первая гонка без медали: Россиянин Елисеев побеждает в спринте, Семенов - 22-й
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Сегодня, 29 февраля в белорусских Раубичах состоялась спринтерская гонка Чемпионата Европы 2020 у мужчин.

Победу одержал представитель России Матвей Елисеев, вторым стал латвиец Андрейс Расторгуевс, а замкнул ТОП 3 биатлонист из Норвегии А.Ф. Андерсен.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Сергей Семенов, который одним промахом и медленным ходом по дистанции оказался на двадцать втором итоговом месте.

Чемпионат Европы 2020. Раубичи

Спринт

Мужчины

1. Матвей Елисеев (1 + 0)

2. Андрейс Расторгуевс (0 + 1) (+ 4,1с.)

3. А.Ф. Андерсен (0 + 1) (+ 25,5с.)

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22. Сергей Семенов (0 + 1) (+ 1.16,4с.)

33. Руслан Ткаленко (1 + 1) (+ 1.40,5с.)

63. Богдан Цымбал (0 + 1) (+ 2.26,7с.)

87. Антон Дудченко (1 + 3) (+ 3.25,6с.)

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В статье: Сергей Семенов чемпионат Европы по биатлону
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