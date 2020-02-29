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Чемпионат Европы. Спринт. Меркушина шестая, еще одна гонка без медали
Результаты женского спринта
Сегодня, 29 февраля в белорусских Раубичах в рамках Чемпионата Европы по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.
Победу в соревнованиях одержала шведка Элизабет Хохберг, второй стала норвежка Ида Лиен, бронза у белоруски Ирины Кривко.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом на стойке и средним ходом по дистанции стала шестой.
Чемпионат Европы. спринт
Женщины
1. Элизабет Хозберг (1 + 0)
2. Ида Лиен (0 + 0) (+ 14,4с.)
3. Ирина Кривко (0 + 1) (+ 15,9с.)
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6. Анастасия Меркушина (0 + 1) (+ 44,7с.)
7. Валя Семеренко (0 + 2) (+ 49,3с.)
28. Юлия Журавок (0 + 1) (+ 1.51,6с.)
31. Вита Семеренко (1 + 2) (+ 2,00.3с.)
56. Дарья Блашко (0 + 1) (+ 2.56,5с.)