Чемпионат Европы. Спринт. Меркушина шестая, еще одна гонка без медали

Сегодня, 29 февраля в белорусских Раубичах в рамках Чемпионата Европы по биатлону состоялась женская спринтерская гонка.

Победу в соревнованиях одержала шведка Элизабет Хохберг, второй стала норвежка Ида Лиен, бронза у белоруски Ирины Кривко.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом на стойке и средним ходом по дистанции стала шестой.

Чемпионат Европы. спринт

Женщины

1. Элизабет Хозберг (1 + 0)

2. Ида Лиен (0 + 0) (+ 14,4с.)

3. Ирина Кривко (0 + 1) (+ 15,9с.)

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6. Анастасия Меркушина (0 + 1) (+ 44,7с.)

7. Валя Семеренко (0 + 2) (+ 49,3с.)

28. Юлия Журавок (0 + 1) (+ 1.51,6с.)

31. Вита Семеренко (1 + 2) (+ 2,00.3с.)

56. Дарья Блашко (0 + 1) (+ 2.56,5с.)