Чемпионат Европы. Гонка преследования. Белорус Бочарников побеждает, Семенов - 18-й

Сегодня, 1 марта в белорусских Раубичах в рамках Чемпионата Европы 2020 по биатлону состоялась мужская гонка преследования.

Победу в соревнованиях одержал местный спортсмен Сергей Бочарников, вторым стал норвежец С. Лейграйд, бронза у еще одного представителя Норвегии С. Баккен.

Что касается единого украинца в этой гонке Сергея Семенова, то он с 5 промахами и невысокой скоростью в итоге стал восемнадцатым.

Чемпионат Европы. Гонка преследования

Мужчины

1. Сергей Бочарников (0 + 0 + 0 + 2)

2. С. Лейграйд (1 + 0 + 0 + 1) (+ 6,7с.)

3. С. Баккен (0 + 0 + 1 + 1) (+ 23,9с.)

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18. Сергей Семенов (0 + 2 + 1 + 2) (+ 2.18,32с.)

DNS. Руслан Ткаленко