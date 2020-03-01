Юрай Санитра: Я думаю, что Прима и Пидручный отдохнули перед Кубком мира

Наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Сложные условия гонки сегодня. Семенов нравится мне по ногам, но стрельба у него недостаточная для хорошего результата. Сегодня была хорошая возможность высоко подняться, но он сделал много промахов.

Ткаленко будет выступать на Кубке мира. Вчера начало немного болеть горло, утром после консультации с врачом решили, что он не будет стартовать сегодня.

Я думаю, что Пидручный и Прима немного отдохнули перед Кубком мира. Туда поедут пятеро биатлонистов, Цымбала оставим на Кубке IBU в Раубичах" - сказал Санитра.