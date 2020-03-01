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Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира в Нове Место
Определились все биатлонисты
Старшие тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону объявили составы своих команд на седьмой этап Кубка мира, который состоится в чешском Нове Место.
Женщины:
Елена Пидгрушная
Валя Семеренко
Вита Семеренко
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Мужчины:
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Сергей Семенов
Руслан Ткаленко
Антон Дудченко
Напомним, что ранее сообщалось, что этап в Нове Место может быть под угрозой срыва.
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