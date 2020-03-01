Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира в Нове Место

Старшие тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону объявили составы своих команд на седьмой этап Кубка мира, который состоится в чешском Нове Место.

Женщины :

Елена Пидгрушная

Валя Семеренко

Вита Семеренко

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Напомним, что ранее сообщалось, что этап в Нове Место может быть под угрозой срыва.