  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира в Нове Место
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира в Нове Место

Биатлон
(1 голосов)

Определились все биатлонисты

Состав сборной Украины на седьмой этап Кубка мира в Нове Место
UA-Футбол
Новина українською

Старшие тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону объявили составы своих команд на седьмой этап Кубка мира, который состоится в чешском Нове Место.

Женщины:

Елена Пидгрушная

Валя Семеренко

Вита Семеренко

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Напомним, что ранее сообщалось, что этап в Нове Место может быть под угрозой срыва.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...