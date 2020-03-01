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Анастасия Меркушина: Сегодня было гораздо легче, чем вчера, чувствовала себя лучше

Биатлон
(3 голосов)

Комментарий биатлонистки

Анастасия Меркушина: Сегодня было гораздо легче, чем вчера, чувствовала себя лучше
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты женской гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Ее слова цитирует UA:Перший:

"Дело в том, что вчера я расстреляла последнюю пачку патронов своей серии - на каждый ствола идет отдельный патрон отдельной серии. Сегодня уже работала другими патронами другой серии. Фирма та же, но сегодня был больший разброс, чем обычно. Я долго пристреливалась, видно, эти патроны не очень хорошо держат ветер. Может, это и мои ошибки - еще не разговаривала с тренером.

Когда начала на спуске перегонять норвежку, поняла, лыжи - огонь! Сегодня было гораздо легче, чем вчера! Наконец посолили трассу и можно было бежать, чувствовала себя гораздо лучше!

Очевидно, что я боролась до последнего! Если бы перед стартом сказали, что я буду пятой, может и расстроилась бы. А после второй лежки, думаю, такой результат - это еще нормально. Хочется верить, что я только разбегалась!", - сказала Настя.

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В статье: Анастасия Меркушина
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