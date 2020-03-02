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Этап Кубка мира в Нове Место пройдет без зрителей

Биатлон
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Коронавирус добрался и до биатлона.

Этап Кубка мира в Нове Место пройдет без зрителей
Новина українською

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в связи с угрозой распространения коронавируса объявил, что седьмой этап Кубка мира в Нове Место пройдет за закрытой дверью.

"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться.

Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было", - сказал Гамачек.

Этап Кубка мира Чехии пройдет с 5 по 8 марта. В программе этапа спринты, эстафеты и масс-старты.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина определилась с составом на этапе Кубка мира в Чехии.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020 коронавирус
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Источник:
ТАСС
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