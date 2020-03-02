Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины огласила состав на юниорский чемпионат Европы
В этот список попала и Екатерина Бех
Сборная Украины огласила состав на юниорский чемпионат Европы, который пройдет 11-15 марта в Хохфильцене.
Девушки: Екатерина Бех, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко, Юлия Городна, Оксана Коваленко.
Юноши: Роман Боровик, Сергей Телень, Евгений Ивченко, Юрий Сытник, Александр Пономаренко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...