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Сборная Украины огласила состав на юниорский чемпионат Европы

Биатлон
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В этот список попала и Екатерина Бех

Сборная Украины огласила состав на юниорский чемпионат Европы
Новина українською

Сборная Украины огласила состав на юниорский чемпионат Европы, который пройдет 11-15 марта в Хохфильцене.

Девушки: Екатерина Бех, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко, Юлия Городна, Оксана Коваленко.

Юноши: Роман Боровик, Сергей Телень, Евгений Ивченко, Юрий Сытник, Александр Пономаренко.

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В статье: чемпионат Европы по биатлону
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