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Брынзак: Сестер Семеренко неправильно подготовили к чемпионату мира

Биатлон
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Глава Федерации биатлона Украины подвел итоги Антхольца.

Брынзак: Сестер Семеренко неправильно подготовили к чемпионату мира
Новина українською

На чемпионате мира в Италии Украина завоевала одну медаль (бронзу в женской эстафете). В личных гонках лучшим стало четвертое место Елены Пидгрушной в спринте.

"В первую очередь, отметил бы Пидгрушную, которая подготовкой к главному старту показала, что смогла разобраться со своими проблемами и может быть конкурентоспособной в борьбе за медали соревнований уровня чемпионата мира.

Несколько разочаровали выступления сестер Семеренко, но здесь больше не их вина, а проблема в неправильной подводке к чемпионату мира.

Меркушина – хороший эстафетный боец, но если говорить о полноценном участии, включающем личные гонки, ей пока непросто.

У ребят хорошо добавил Прима. Пидручный был на своем уровне, но проблемы со спиной помешали реализовать ту форму, которая была.

Санитра сам признал ошибку в том, что, скорее всего, в декабре дал много стартов тому же Дудченко. Надо было немного поберечь, учитывая первый сезон в Кубке мира", - отметил Брынзак.

Ранее UA-Футбол сообщал, что этап Кубка мира в Чехии по соображениям безопасности пройдет без болельщиков.

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В статье: Владимир Брынзак сборная Украины по биатлону ЧМ-2020 по биатлону
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Источник:
Biathlon.com.ua
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