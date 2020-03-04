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Блашко досрочно завершила сезон

Биатлон
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Натурализованная украинка будет заниматься своим здоровьем.

Блашко досрочно завершила сезон
Новина українською

Дарья Блашко солидно выглядела на первых этапах сезона, но в 2020 году ее результаты резко ухудшились. В итоге дебютантка сборной Украины не попала в состав на чемпионат мира в Антхольце.

"Сезон Даша заканчивает, никто ее из команды не убирает, то есть на нее рассчитывают и в следующем году. Просто на данный момент главная задача – разобраться, с чем связаны проблемы во второй части сезона.

Определенный промежуток времени отдохнуть, обследоваться, чтобы Блашко к середине мая была полностью готова, вернулась в строй и начала готовиться к новому сезону.

В чем проблемы? Грубо говоря, нет достаточного энергообеспечения на определенных скоростях", - заявил личный тренер Блашко Владимир Махлаев.

Дарья Блашгко в сезоне 2019-2020 свою лучшую гонку в Кубке мира пробежала на этапе в Анси, заняв 17-е место в преследовании.

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В статье: Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Tribuna.com
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