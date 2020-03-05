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Валентина Семеренко показала лучший результат среди украинок
Она финишировала на 12 месте
В рамках первого соревновательного дня седьмого этапа Кубка мира в Нове-Место завершилась женская спринтерская гонка. Среди украинских биатлонисток лучшее время показала Валя Семеренко, которая заняла 12 место.
Победа досталась немке Дениз Херрманн, на второй строчке расположилась француженка Анаис Бескон, тройку лидеров замкнула чешка Маркета Давидова.
Спринт. Женщины
1.Дениз Херрманн (0+0) 18:51,0
2.Анаис Бескон (0+0) +27,2
3.Маркета Давидова (1+0) +49,7
...
12.Валя Семеренко (0+1) +1:34,7
21.Анастасия Меркушина (1+0) +1:46,8
32.Юлия Джима (1+1) +1:55,1
43.Вита Семеренко (0+2) +2:22,2
49.Елена Пидгрушная (1+2) +2:28,5