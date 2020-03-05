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Валентина Семеренко показала лучший результат среди украинок

Биатлон
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Она финишировала на 12 месте

Валентина Семеренко показала лучший результат среди украинок
Новина українською

В рамках первого соревновательного дня седьмого этапа Кубка мира в Нове-Место завершилась женская спринтерская гонка. Среди украинских биатлонисток лучшее время показала Валя Семеренко, которая заняла 12 место.

Победа досталась немке Дениз Херрманн, на второй строчке расположилась француженка Анаис Бескон, тройку лидеров замкнула чешка Маркета Давидова.

Спринт. Женщины

1.Дениз Херрманн (0+0) 18:51,0

2.Анаис Бескон (0+0) +27,2

3.Маркета Давидова (1+0) +49,7

...

12.Валя Семеренко (0+1) +1:34,7

21.Анастасия Меркушина (1+0) +1:46,8

32.Юлия Джима (1+1) +1:55,1

43.Вита Семеренко (0+2) +2:22,2

49.Елена Пидгрушная (1+2) +2:28,5

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима
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