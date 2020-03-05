Пидгрушна назвала главные проблемы во время спринта в Нове Место

Елена Пидгрушная, которая финишировала 49-й в спринте, поделилась впечатлениями от гонки и от этапа в Нове-Место.

- Лена, три промаха - вряд ли ты довольна такой стрельбой. Не хватило время отдохнуть?

- Наверное. Я сегодня бежала и чувствовала, что полностью вымотана. Последние три дня самочувствие "никакое". Стрельба не шла, плюс я на стойке попала в порыв ветра - боролась с ним, но все равно промахнулась первыми двумя. Думала, будет еще больше ошибок (смеется).

- Трасса тут тяжелая?

- Нет, трасса тут хорошая, классная, интересная. Просто снег сейчас такой - нет скоростной лыжни и, конечно, это усложняет гонку.

- Вчера говорили с сервисом и выяснили, что к такой погоде они уже адаптировались! Как сегодня лыжи работали?

- Наши сервисмены сделали сегодня максимум. Просто снег такой! Конечно, когда он свежий и чистый - лыжи летят и на спусках, и на перекатах. А когда такая каша - даже на откатке лыжи "прилипают" к снегу, и это не от лыж зависит, а от снега. Думаю, сейчас все мучаются, даже по технике спортсменов видно - и близко нет той частоты и резкости, как обычно бывает у девушек в гонках.

- Этап проходит без болельщиков, но на трибунах есть баннер с твоим портретом! Ты видела его?

- Нет, баннера я не видела (смеется)! Честно говоря, мне от отсутствия болельщиков на трибунах было ни холодно, ни жарко! Наши украинцы все равно прорвались - стоят там в лесочке, кричат и поддерживают через сетку (смеется)! Ощущения, как обычно, с болельщиками! Плюс на трассу выходят все тренера, весь сервис - и наш, и других команд. Все равно публика есть, по дистанции ведут, информацию дают. Конечно, с пустыми трибунами ощущение, что чего-то не хватает. Вот финишировала и думала: "Сзади там Вирер едет, раньше трибуны бы уже "взорвались", а сейчас - тишина"! Непривычно, конечно!