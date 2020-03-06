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Две украинки отобрались в масс-старт на этапе в Нове Место

Биатлон
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Украина будет представлена в последней личной гонке чешского этапа Кубка мира.

Две украинки отобрались в масс-старт на этапе в Нове Место
Новина українською

Накануне в спринте на этапе в Нове Место Валя Семеренко с одним кругом штрафа заняла 12-е место. Этот результат позволил олимпийской чемпионке отобраться в воскресный масс-старт.

Вместе с Семеренко гонку с массового старта побежит и Елена Пидгрушная, которая находится на 23-й позиции в общем зачете Кубка мира.

Пидгрушная в зачете масс-стартов в сезоне 2019-2020 занимает 24-е место. Валя Семеренко в этом сезоне в этой дисциплине еще не выступала.

Женский масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии состоится 8 марта в 12:45 по киевскому времени.

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В статье: Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Biathlon.com.ua
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