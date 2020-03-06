Две украинки отобрались в масс-старт на этапе в Нове Место

Накануне в спринте на этапе в Нове Место Валя Семеренко с одним кругом штрафа заняла 12-е место. Этот результат позволил олимпийской чемпионке отобраться в воскресный масс-старт.

Вместе с Семеренко гонку с массового старта побежит и Елена Пидгрушная, которая находится на 23-й позиции в общем зачете Кубка мира.

Пидгрушная в зачете масс-стартов в сезоне 2019-2020 занимает 24-е место. Валя Семеренко в этом сезоне в этой дисциплине еще не выступала.

Женский масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии состоится 8 марта в 12:45 по киевскому времени.