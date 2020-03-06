Пидгрушная: Бежала и чувствовала, что полностью вымотана

С тремя кругами штрафа Елена Пидгрушная в первой гонке седьмого этапа Кубка мира заняла лишь 49-е место, которое стало для нее худшим результатом в сезоне.

"Я бежала и чувствовала, что полностью вымотана. Последние три дня самочувствие никакое. Стрельба не шла, плюс я на «стойке» попала в порыв ветра – боролась с ним, но все равно промахнулась первыми двумя. Думала, будет еще больше ошибок.

Трасса тут хорошая, классная, интересная. Просто снег сейчас такой – нет скоростной лыжни, и, конечно, это усложняет гонку", - отметила олимпийская чемпионка 2014 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Елена Пидгрушная вместе с Валей Семеренко выступит в масс-старте в Нове Место.