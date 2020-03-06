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Пидгрушная: Бежала и чувствовала, что полностью вымотана

Биатлон
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Украинка проанализировала свое выступление в спринте в Нове Место.

Пидгрушная: Бежала и чувствовала, что полностью вымотана
Новина українською

С тремя кругами штрафа Елена Пидгрушная в первой гонке седьмого этапа Кубка мира заняла лишь 49-е место, которое стало для нее худшим результатом в сезоне.

"Я бежала и чувствовала, что полностью вымотана. Последние три дня самочувствие никакое. Стрельба не шла, плюс я на «стойке» попала в порыв ветра – боролась с ним, но все равно промахнулась первыми двумя. Думала, будет еще больше ошибок.

Трасса тут хорошая, классная, интересная. Просто снег сейчас такой – нет скоростной лыжни, и, конечно, это усложняет гонку", - отметила олимпийская чемпионка 2014 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Елена Пидгрушная вместе с Валей Семеренко выступит в масс-старте в Нове Место.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Biathlon.com.ua
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