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Йоханнес Бё: Мне нужно побеждать в каждой гонке, это мой единственный шанс

Биатлон
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Комментарий норвежца

Йоханнес Бё: Мне нужно побеждать в каждой гонке, это мой единственный шанс
UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, второй номер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке в чешском Нове Место. Его слова цитирует сайт IBU:

"Да, все было идеально. Нельзя было иначе, потому Кентен Фийон-Майе был очень близко. Я лидировал с самого начала. Как и в прошлом году, я делал то, что умею лучше всего, и наконец снова закрыл все 10 мишеней в спринте. С тех пор, как мне это удавалось в последний раз, прошло много времени, поэтому я очень доволен сегодняшней гонкой.

Сейчас мне нужно делать небольшие шаги, потому что соперники не дают мне вздохнуть свободно, всегда в топ-6. Для меня все сводится к тому, чтобы пытаться победить в каждой гонке. Это мой единственный шанс стать лидером в конце" - отметил Бё.

Напомним, что женская сборная Украины объявила состав на эстафетную гонку.

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В статье: Йоханнес Бе
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