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Тренер сборной Украины: Если финишируем в ТОП 6 будет просто супер
Комментарий Санитры
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты спринтерской гонки в чешском Нове Место и поделился ожиданиями от эстафетной гонки. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
- Какие впечатления остались после первого старта в Нове-Место?
- Пидручный, и Прима и Семенов еще достаточно хорошо чувствуют себя физически и могут бежать на хорошем уровне, даже после той тяжелой программы стартов, которая у них была.
Дудченко тоже на трассе уже выглядел получше. Хотя сама трасса сегодня была сложнее, чем вчера у девушек. Потому что за ночь выпало пять сантиметров снега, и это очень сильно тормозило на дистанции.
Не могу понять, почему такая плохая стрельба - причем не только у наших, но и у многих других спортсменов, так как условия на стрельбище были идеальны. Отстреляйся сегодня хорошо - и все трое более опытных ребят могли иметь очень хороший результат. Ведь по чистому ходу Пидручный сегодня 16-й, Семенов - 23-й, Прима - 25-й. Но уверен, что в эстафете ребята будут стрелять так, как умеют.
- Дудченко со стрельбой справился лучше - всего один промах.
- Антону сейчас в первую очередь тяжело психологически справляться с тем, что, начиная с чемпионата мира, на трассе он много проигрывает. Но на данный момент лучшего решения нет. Наверное, было бы хорошо дать ему немного отдохнуть - посмотрим, как будем его задействовать в Контиолахти.
- И каким занятым местом в завтрашней гонке Вы могли бы остаться довольны?
- Это зависит еще и от составов эстафет других сборных. Сегодня по действиям всех спортсменов было видно, что они уже устали. И только у Йоханнеса Бе, как будто, был второй мотор, он очень сильно сегодня пробежал.
Поэтому скажу так: если будем в десятке - останусь доволен, если в восьмерке - хорошо, а если окажемся в шестерке - это будет супер, - сказал Санитра.