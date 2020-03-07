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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Нове Место. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Нове Место. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:00 по киевскому времени.

Следить за событиями спринта при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны самые свежие и интересные новости из мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и узнать текущее положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

Состав украинской сборной:

1-й этап: Анастасия Меркушина

2-й этап: Юлия Джима

3-й этап: Валя Семеренко

4-й этап: Елена Пидгрушная

Полный старт-лист эстафеты

Онлайн

14:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех почитателей биатлона на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове Место. Мы начинаем ровно через час!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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