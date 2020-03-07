Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Нове Место. LIVE

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Гонка стартует в 18:00 по киевскому времени.

Следить за событиями спринта при участии сборной Украины и звезд мирового биатлона вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол вы всегда можете ознакомиться со свежими новостями из мира биатлона. Также у нас доступен полный календарь гонок Кубка мира и общий зачет Кубка мира у мужчин и женщин.

Состав сборной Украины:

1-й этап: Артем Прима

2-й этап: Сергей Семенов

3-й этап: Руслан Ткаленко

4-й этап: Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист эстафеты

Онлайн

18:00. Гонка стартовала!

Украинскую эстафету разгоняет Артем Прима.

17:45. Норвегия во главе с братьями Бё идет у букмекеров большим фаворитом нашей гонки. А вот Франции сегодня будет непросто – действующие чемпионы мира выйдут на эстафету без лидера Кубка мира Мартена Фуркада.

17:35. В сезоне 2019-2020 в эстафетах побеждали только Норвегия и Франция. Норвежцы были сильнее в Эстерсунде, Хохфильцене и Оберхофе, а французы стали первыми в Рупольдинге и на чемпионате мира в Антхольце.

17:00. Биатлонный марафон продолжается! На очереди в Нове Место мужская эстафета. Гонка стартует ровно через час – в 18:00!