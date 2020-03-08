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Елена Пидгрушная не побежит гонку с массовым стартом в Нове Место

Биатлон
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Об этом сообщил тренер команды

Елена Пидгрушная не побежит гонку с массовым стартом в Нове Место
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная пропустит гонку с массовым стартом на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Об этом сообщил старший тренер команды Валерий Лесников.

"Елена Пидгрушная не будет участвовать в масс-старте. Сегодня (вчера - прим.) гонка была непростой. Мы хотим поберечь ее для других стартов, которые идут в зачет Кубка наций. По составу уже никаких изменений не будет. В Контиолахти поедем той же пятеркой", - сказал он.

Таким образом, в сегодняшнем масс-старте Украину представит только Валентина Семеренко, которая стартует под номером 26.

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В статье: Елена Пидгрушна Валерий Лесников
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