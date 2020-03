Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской мас-старт в Нове Место. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). 30 биатлонистов уйдут на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами в 14:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями масс-старта с Дмитрием Пидручным и Артемом Примой вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны самые актуальные новости из мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и узнать текущее положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

20. Дмитрий Пидручный

24. Артем Прима

Полный старт-лист масс-старта

Онлайн

15:01. Прима закрывает все мишени на второй лежке! А вот у Пидручного один промах.

14:58. Отсечка 5,1 км. Йоханнес Бё уже первый. Пидручый идет 6-м (+3,2), Прима – 7-й (+3,8).

14:53. Топ-10 после первой стрельбы:

Йоханнес Бё с одним промахом все равно находится в лидирующей группе. Как и два украинца.

14:52. Пидручный врывается в топ-3! Дмитрий закрыл все мишени на первой лежке!

И Прима выбивает 5 из 5. Отлично!

14:50. Йоханнес Бё с первых метров дистанции решил уйти в отрыв. На отсечке 2,1 км норвежец опережает Мартена Фуркада уже на 18 секунд! Пидручный идет в группе Фуркада, Прима чуть дальше.

14:45. Гонка стартовала!

Заключительный аккорд этапа Кубка мира в Нове Место.

14:35. А лидерство в общем зачете Кубка мира предстоит защищать Мартену Фуркаду. Француз на 60 очков опережает Кантену Фийону Майе, но гораздо опасней для Фуркада Йоханнес Бё, поскольку у норвежца «сгорит» больше баллов за пропущенные этапы в январе.

Martin Fourcade's lead at the top of the total score was reduced after the sprint. Can he increase it again with victory in the #NMNM20 mass start? Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/1y8vGRvxa7