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Нове Место. Масс старт. Валя Семеренко бежит, но со стрельбой не сложилось, победа для Екхоф
Результаты гонки с массовым стартом
Сегодня, 8 марта в чешском Нове Место состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу одержала представительница Норвегии Тирил Екхоф, серебро в шведки Ханны Эберг, бронза у немки Франциски Пройс.
Что касается единой украинки в этой гонке Вали Семеренко, то ногами она чувствовала себя довольно неплохо, а вот со стрельбой не сложилось у нее. Три промаха суммарно и итоговая 9 позиция на финише.
Кубок мира. Нове Место. Масс старт
Женщины
1.Тирил Экхоф (0 + 0 + 0 + 1)
2. Ханна Эберг (1 + 0 + 0 + 0) (+ 25,3с.)
3. Франциска Пройс (1 + 0 + 0 + 0) (+ 32,4с.)
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9. Валя Семеренко (0 + 2 + 0 + 1) (+ 1.14,8с.)