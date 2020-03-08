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Нове Место. Масс старт. Валя Семеренко бежит, но со стрельбой не сложилось, победа для Екхоф

Биатлон
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Результаты гонки с массовым стартом

Нове Место. Масс старт. Валя Семеренко бежит, но со стрельбой не сложилось, победа для Екхоф
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 марта в чешском Нове Место состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу одержала представительница Норвегии Тирил Екхоф, серебро в шведки Ханны Эберг, бронза у немки Франциски Пройс.

Что касается единой украинки в ​​этой гонке Вали Семеренко, то ногами она чувствовала себя довольно неплохо, а вот со стрельбой не сложилось у нее. Три промаха суммарно и итоговая 9 позиция на финише.

Кубок мира. Нове Место. Масс старт

Женщины

1.Тирил Экхоф (0 + 0 + 0 + 1)

2. Ханна Эберг (1 + 0 + 0 + 0) (+ 25,3с.)

3. Франциска Пройс (1 + 0 + 0 + 0) (+ 32,4с.)

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9. Валя Семеренко (0 + 2 + 0 + 1) (+ 1.14,8с.)

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В статье: Валентина Семеренко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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