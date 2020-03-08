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Семеренко бортонула с трассы россиянку Перхт во время гонки с массовым стартом. Видео

Биатлон
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Украинка действовала по правилам

Семеренко бортонула с трассы россиянку Перхт во время гонки с массовым стартом. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Валя Семеренко во время гонки с массовым стартом в чешском Нове Место обгоняла Екатерину Юрлову-Перхт, после чего та упала и чуть не вылетела за пределы трассы.

На видео не видно, от чего именно россиянку повело, но скорее всего произошел контакт лыжами.

Напомним, что Валя Семеренко финишировала в ТОП 10 масс старта в Нове Место.

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В статье: Валентина Семеренко
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