Семеренко бортонула с трассы россиянку Перхт во время гонки с массовым стартом. Видео

Украинская биатлонистка Валя Семеренко во время гонки с массовым стартом в чешском Нове Место обгоняла Екатерину Юрлову-Перхт, после чего та упала и чуть не вылетела за пределы трассы.

На видео не видно, от чего именно россиянку повело, но скорее всего произошел контакт лыжами.

Напомним, что Валя Семеренко финишировала в ТОП 10 масс старта в Нове Место.