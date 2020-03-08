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Семеренко бортонула с трассы россиянку Перхт во время гонки с массовым стартом. Видео
Украинка действовала по правилам
Украинская биатлонистка Валя Семеренко во время гонки с массовым стартом в чешском Нове Место обгоняла Екатерину Юрлову-Перхт, после чего та упала и чуть не вылетела за пределы трассы.
На видео не видно, от чего именно россиянку повело, но скорее всего произошел контакт лыжами.
Напомним, что Валя Семеренко финишировала в ТОП 10 масс старта в Нове Место.
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