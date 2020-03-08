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Синхронное плавание. Украинка Федина собрала коллекцию золота на этапе Мировой серии в Париже
Наша спортсменка выступила очень мощно
Украинская представительница синхронного плавания Марта Федина собрала четыре золотые награды на этапе Мировой серии в Париже. Она набрала 89,6571 балла, что позволило ей не подпустить к себе ближайших противниц.
В сольных выступлениях она сумела торжествовать дважды, еще два раза в паре с Анастасией Савчук в командных соревнованиях.
В общем зачете команд победила Франция, второй и третьей стали команды США.
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