Синхронное плавание. Украинка Федина собрала коллекцию золота на этапе Мировой серии в Париже

Украинская представительница синхронного плавания Марта Федина собрала четыре золотые награды на этапе Мировой серии в Париже. Она набрала 89,6571 балла, что позволило ей не подпустить к себе ближайших противниц.

В сольных выступлениях она сумела торжествовать дважды, еще два раза в паре с Анастасией Савчук в командных соревнованиях.

В общем зачете команд победила Франция, второй и третьей стали команды США.