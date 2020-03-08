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Пидручный показал шестой ход в последней гонке в Нове Место, Прима - 10-й

Биатлон
(1 голосов)

Очень мощное выступление от украинки

Пидручный показал шестой ход в последней гонке в Нове Место, Прима - 10-й
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима в последней гонке седьмого этапа Кубка мира в чешском Нове Место показали очень приличные показатели лыжного хода.

Так, наш капитан по общему времени прохождения дистанции стал шестым, проиграв невероятному Йоханнесу Бё 57,2с., Артем Прима по показателю хода стал десятым, проиграв лидеру 1 минуту 5 секунд.

Пидручный показал шестой ход в последней гонке в Нове Место, Прима - 10-й - изображение 1

Также Дмитрий был самый быстрый на огневых рубежах.

Пидручный показал шестой ход в последней гонке в Нове Место, Прима - 10-й - изображение 2

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный
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