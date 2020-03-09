Пидручный: Не хватило сил побороться с Пайффером

Пидручный с двумя кругами штрафа занял четвертое место и повторил свой личный рекорд в гонках Кубка мира. От медали лидера сборной Украины отделили всего 2,9 секунды.

"Нельзя сказать, что я расстроен. Сегодня была такая гонка, что можно было реально бороться за призы. На один штраф меньше – и точно была бы медаль.

Сложилось, как сложилось. Рад, что смог навязать борьбу соперникам. Спасибо нашим смазчикам, что и сегодня, и вчера лыжи у нас работали лучше всех. Чувствовалось, что я имел преимущество над соперниками за счет лыж.

Немного не хватило сил на последнем круге побороться с Пайффером, уже шел на грани своих возможностей. В принципе, доволен сегодняшним выступлением", - сказал Пидручный после гонки.

За два этапа до конца сезона Дмитрий Пидручный в общем зачете Кубка мира занимает 19-е место.