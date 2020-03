Сенсационное серебро мужчин в эстафете и роковой промах Пидгрушной. Чем запомнился этап Кубка мира в Нове Место

Эпидемия коронавируса добралась и до биатлона – этап Кубка мира в Чехии по соображениям безопасности проходил за закрытыми дверям. К счастью, это никак не отразилось на зрелищности гонок, а Украина в режиме тишины выдала один из самых сильных уик-эндов в сезоне.

Мужчины

Дмитрий Пидручный. Капитан мужской сборной из-за проблем со спиной на морально-волевых проводил концовку чемпионата мира в Антхольце, а дальше была уже не соответствующая его статусу поездка в Раубичи на чемпионат Европы. Пидручный банально «наелся», и в такой ситуации даже самые отчаянные оптимисты не смогли бы представить, что Дмитрий в Нове Место затащит сборную на историческое второе место в эстафете, а в масс-старте остановится в шаге от своей первой в карьере личной медали в Кубке мира!

После 35-го места в спринте с тремя кругами штрафами Пидручный поразительно преобразился и провел две гонки на уровне грандов мирового биатлона. В эстафете Дмитрий на последнем этапе ногами привез почти 20 секунд звездному Бенедикту Доллю (о немотивированных Йоханнесе Бё и Кантене Фийоне Майе вспоминать не будем) и безупречным рывком на финишном круге вывел Украину с седьмого места на второе.

Серебряный успех в эстафете едва ли не вдохновил Пидручного на медаль в масс-старте – не хватило всего нескольких секунд в борьбе с Арндом Пайффером. А ведь по качеству гонки Дмитрий заслужил на нечто большее, чем первое за два года появление в цветочной церемонии – он был шестым по лыжному ходу и стал абсолютно лучшим по скорострельности, опередив даже стрелкового спринтера Симона Эдера.

Артем Прима. В Нове Место Прима не стал изобретать что-то свое и провел этап по схеме Пидручного – слабый спринт и превосходное выступление в двух оставшихся гонках. Четвертым местом на первом этапе Прима отлично разогнал украинскую эстафету к будущему серебру, а в масс-старте долгое время претендовал на обновление личного рекорда, но сразу три круга штрафа на стрельбе стоя не позволили Артему в пятый раз в карьере финишировать в топ-10.

У Примы в Чехии также превосходно работали лыжи – пятое место на своем этапе эстафеты и финиш в топ-10 в масс-старте (выше Мартена Фуркада и Кантена Фийона Майе). Из негативного – снова подкачала стойка. Если на лежке в трех гонках Прима не совершил ни одного промаха, то в стрельбе стоя его точность составила всего 63%. Жаль, что этими промахами Артем несколько смазал ту великолепную работу, которая была проведена на лыжне.

Сергей Семенов. У Семенова не получилось выйти на пик формы в Антхольце, Сергей не был конкурентным даже на скромном уровне чемпионата Европы. И тут прорыв, который мы ждали целых три сезона.

В спринте Семенов даже при двух осечках на лежке стал 24-м и показал свой лучший результат в Кубке мира с момента шестого места в индивидуальной гонке в Поклюке в декабре 2018 года. А на втором этапе эстафеты Сергей с одним дополнительным патроном не просто сохранил четвертое место, а вывел Украину в топ-3! И снова нельзя не отметить прекрасную работу наших сервисеров – последний круг Семенов прошел быстрее двукратного чемпиона мира в Антхольце Эмильена Жаклена.

Руслан Ткаленко. Тренерский штаб сборной Украины по состоянию здоровья не задействовал Ткаленко в спринте, и на свежих ногах Руслан на третьем этапе эстафете выдал тот максимум, на который он сейчас способен. Да, после отрезка Ткаленко Украина опустилась на седьмое место, но за счет надежной стрельбы Руслан передал эстафету всего в 15 секундах от второй позиции и сохранил для команды медальные шансы. Что было дальше, мы и так прекрасно знаем.

Антон Дудченко. В Нове Место Дудченко до пяти гонок продлил свою серию финишей за пределами топ-40. Дебютант сборной Украины в спринте с промахом на стойке и 60-м ходом на лыжне стал 48-м, опередив всего на секунду Артема Приму, который пробежал на 300 штрафных метров больше.

Дудченко и сам не может объяснить причину своих гигантских проигрышей на лыжне. Остается надеется, что выводы будут сделаны, ведь в перспективе этот парень способен стать новым лицом мужской сборной Украины.

Женщины

Елена Пидгрушная. Если Прима и Пидручный поймали второе дыхание после выступления на чемпионате Европы, то на Пидгрушную поездка в Раубичи оказала негативное влияние. Елена в Нове Место показала худший результат в сезоне в личной гонке (49-е место в спринте с тремя промахами), а на финальном этапе эстафеты отдала практически гарантированную медаль в руки сборной Германии.

К последней стрельбе Пидгрушная подошла с претензиями на золото, но на стойке что-то пошло не так. Последняя мишень так и осталась незакрытой, а попытка Елены сдержать бывшую лыжницу Дениз Херрманн при таком незначительном отрыве была обречена на неудачу. Как бы то ни было, Пидгрушная остается лучшим финишером в истории украинского биатлона, и даже столь обидная осечка в Нове Место не способна посягнуть на ее статус.

Валя Семеренко. На чемпионате мира Семеренко в трех личных гонках ни разу не попала даже в топ-35, а в Раубичах Валя осталась без медалей в личных гонках. В общем, не было никаких предпосылок ожидать от олимпийской чемпионки прорыва в Нове Место. А он произошел. Семеренко впервые с декабря 2018 года в двух подряд личных гонках Кубка мира попала в топ-15 и показала свою лучшую физическую готовность за последние лет пять.

Характерно, что Семеренко на лыжне слабо прошла спринт (39-е место, +1:15.2), но дальше ее было не остановить. На третьем этапе эстафеты Валя ногами проиграла только норвежке Тандреволд, а в мас-старте уже привезла ей 17 секунд. Единственное, о чем Семеренко может сожалеть, так это потраченное время на стойке в эстафете, когда украинка слишком рано поверила в чистую стрельбу и была вынуждена брать три дополнительных патрона. Возможно, этих 15-20 секунд и не хватило Пидгрушной, чтобы комфортно чувствовать себя на заключительном отрезке командной гонки.

Юлия Джима. На чемпионате Европы Джима получила минимальную нагрузку, а потому неудивительно, что в спринте Юлия была быстрейшей среди украинок. Вот только два промаха при низкой скорострельности не позволили киевлянке в итоговом протоколе гонки расположиться выше 32-го места.

А дальше был очень достойный этап в эстафете – даже с двумя дополнительными патронами на стойке Джима с 10-секундным преимуществом выиграла свой отрезок. В тот день Юлия выдала свой нынешний максимум, и как же жаль, что ее усилия не материализовались в медаль.

Анастасия Меркушина. В Нове Место Меркушина даже с кругом штрафа на лежке провела свой третий лучший спринт в карьере – 21-е место (а с чистой стрельбой была бы в топ-10).

За стартовый этап эстафеты Анастасия также заслужила самую положительную оценку – у Меркушиной не все получилось на стрельбище (3 дополнительных патрона), но отличная скорострельность и нетипичный для нее добротный лыжный ход (+10 секунд относительной Паулины Фиалковой – 7-й лучшей биатлонистки сезона в Кубке мира) компенсировали потраченное время на огневом рубеже.

Вита Семеренко. После слабого чемпионата Европы Семеренко не показала ничего в Нове Место и ожидаемо не попала в состав на эстафету. В единственной гонке в Чехии с двумя осечками на стойке и лишь 41-м ходом на лыжне украинке закономерно не нашлось места в очковой зоне.

MVP этапа – Йоханнес Бё (Норвегия)

Похоже, в Нове Место Бё-младший своим победным хет-триком сделал решающий рывок в борьбе с Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус.

Пока лидер Кубка мира боролся с усталостью и некачественными лыжами, норвежец в спринте и масс-старте визуально очень легко взял максимальные 120 очков и сократил отставание от Фуркада до 43 баллов. После вычета худших гонок Йоханнес уже впереди, а его текущая форма настолько контрастирует с положением дел Фуркада, что сложно найти хоть один аргумент в пользу француза.

Лучший лыжник – Йоханнес Бё (Норвегия)

Главный герой уик-энда в Нове Место неприлично доминировал на лыжне. В спринте только Кантен Фийон Майе проиграл Бё-младшему меньше 45 секунд, а в масс-старте норвежец был настолько уверен в себе, что уже на первом круге взял и уехал в сольный отрыв! Йоханнес трижды заезжал на круг штрафа и трижды без проблем возвращался в лидирующую группу, что бы в конце концов взять убедительный реванш у Эмильена Жаклена на поражение в преследовании на чемпионате мира.

