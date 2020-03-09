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На этапе Кубка мира в Контиолахти отменили пресс-конференции из-за коронавируса

Биатлон
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Однако билеты на соревнования продаются до сих пор

На этапе Кубка мира в Контиолахти отменили пресс-конференции из-за коронавируса
Новина українською

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) будут использованы дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса. Так, организаторы отменили все пресс-конференции.

Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр. При этом никаких ограничений по проведению соревнований пока нет. Организаторы продолжают продавать билеты на соревнования.

Этап Кубка мира в Контиолахти будет проходить с 12 по 15 марта. Предыдущий этап Кубка мира, проходивший в Нове-Месте (Чехия), проводился без зрителей. Это решение было связано с угрозой распространения коронавируса в Чехии.

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В статье: Кубок мира коронавирус
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