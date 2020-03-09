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Чемпионат Франции по биатлону и лыжным гонкам отменен

Биатлон
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Снова все из-за коронавируса

Чемпионат Франции по биатлону и лыжным гонкам отменен
Новина українською

Чемпионат Франции по биатлону и лыжным гонкам, который должен был пройти с 27 по 29 марта, не состоится из-за коронавируса.

Ранее правительство Франции до 15 апреля ограничило посещаемость всех спортивных мероприятий в стране до 1000 человек.

Федерация лыжных видов спорта Франции приняла решение отменить несколько запланированных турниров, в том числе национальный чемпионат по лыжным гонкам и биатлону.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции возросло до 1191, сообщается о 21 умершем.

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В статье: коронавирус чемпионат Франции по биатлону
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