Чемпионат Франции по биатлону и лыжным гонкам отменен

Чемпионат Франции по биатлону и лыжным гонкам, который должен был пройти с 27 по 29 марта, не состоится из-за коронавируса.

Ранее правительство Франции до 15 апреля ограничило посещаемость всех спортивных мероприятий в стране до 1000 человек.

Федерация лыжных видов спорта Франции приняла решение отменить несколько запланированных турниров, в том числе национальный чемпионат по лыжным гонкам и биатлону.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции возросло до 1191, сообщается о 21 умершем.