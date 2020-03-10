Пидручный: Цель – топ-20 общего зачета Кубка мира

Накануне Дмитрий Пидручный на ежегодной церемонии «Герои спортивного года» за прошлогоднюю победу на чемпионате мира в Эстерсунде победил в номинации «Сенсация года».

"Для меня это признание людей и большая честь, что украинская спортивная семья признала меня сенсацией года".

Также Пидручный рассказал о своей мотивации на два заключительных этапа Кубка мира.

"Перед сезоном сам себе поставил цель – быть в топ-20 общего зачета Кубка мира, пока все идет по плану и постараюсь в оставшихся гонках только улучшить свои результаты. Да и вообще вся команда будет бороться за самые высокие позиции, за последние дни мы доказали, что можем это делать".

Дмитрий Пидручный в общем зачете Кубка мира идет на 19-й позиции. Ближайшего преследователя украинец опережает на 23 балла.