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Этап Кубка мира в Холменколлене может пройти без зрителей из-за коронавируса

Биатлон
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Он запланирован на 20 марта

Этап Кубка мира в Холменколлене может пройти без зрителей из-за коронавируса
Новина українською

Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене может пройти без зрителей из-за коронавируса. Напомним, что гонки должны пройти с 20 по 22 марта.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, существует очень высокая вероятность того, что этап в Холменколлене пройдет без зрителей. До этапа еще полторы недели, может случиться все, что угодно.

Но окончательное решение еще не было принято", – рассказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

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В статье: Кубок мира
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