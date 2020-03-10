Этап Кубка мира в Холменколлене может пройти без зрителей из-за коронавируса

Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене может пройти без зрителей из-за коронавируса. Напомним, что гонки должны пройти с 20 по 22 марта.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, существует очень высокая вероятность того, что этап в Холменколлене пройдет без зрителей. До этапа еще полторы недели, может случиться все, что угодно.

Но окончательное решение еще не было принято", – рассказал глава Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.