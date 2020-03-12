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Прима первым среди украинцев стартует в спринте в Контиолахти
Старт-лист предпоследнего спринта Кубка мира 2019-2020.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой на спринт в Контиолахти выставил пятерых биатлонистов. В первой группе 10-километровую гонку с двумя огневыми рубежами побегут лидеры сборной Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
Стартовые номера украинских биатлонистов:
3. Артем Прима
19. Дмитрий Пидручный
55. Сергей Семенов
61. Руслан Ткаленко
95. Антон Дудченко
Полный старт-лист спринта (начало гонки в 16:30 по киевскому времени)
С учетом вероятной отмены финального этапа сезона в Холменколлене не исключено, что сегодня будет разыгран Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Перед гонкой в Контиолахти в топ-5 этой дисциплины входят Мартен Фуркад (306 баллов), Кантен Фийон Майе (288), Тарье Бё (267), Йоханнес Бё (263) и Александр Логинов (251).