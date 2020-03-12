Прима первым среди украинцев стартует в спринте в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой на спринт в Контиолахти выставил пятерых биатлонистов. В первой группе 10-километровую гонку с двумя огневыми рубежами побегут лидеры сборной Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Стартовые номера украинских биатлонистов:

3. Артем Прима

19. Дмитрий Пидручный

55. Сергей Семенов

61. Руслан Ткаленко

95. Антон Дудченко

Полный старт-лист спринта (начало гонки в 16:30 по киевскому времени)

С учетом вероятной отмены финального этапа сезона в Холменколлене не исключено, что сегодня будет разыгран Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Перед гонкой в Контиолахти в топ-5 этой дисциплины входят Мартен Фуркад (306 баллов), Кантен Фийон Майе (288), Тарье Бё (267), Йоханнес Бё (263) и Александр Логинов (251).