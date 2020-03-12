Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Контиохалти

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Первый биатлонист отправится на дистанцию в 16:30 по киевскому времени.

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На UA-Футбол вы всегда можете найти последние новости из мира биатлона (здесь) и ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира 2019-2020.

ОНЛАЙН:

17:07. Француз Жаклен на стойке точен, второе место, +15,4с.

17:06. Семенов на лежке 2 промахи, ногами очень слабо, кошмаррр...

17:04. Пидручный финишировал на 6 поточном месте, 43 секунды проиграл Кристиансену, проиграл Логинову на последних метрах...

17:03. Фуркад точен на лежке, но аж 9 место, +13,9с.

17:01. Пидручный обходит по последнему кругу и Фака, и Приму но ничего ногами по лидерам не отыгрывает.

16:59. Йоханнес Бе работает на стойке с нолем, это победа, как не крути (есть такое чувтсво).

16:57. Пидручный на стойке точно, 7 место, +38,1с., поборется с Примой на финишном круге заочно.

16:56. Прима финишировал все таки вторым после Фака, +2,8с. проиграл он.

16:55. Ветле Кристиансен - чисто на втором рубеже, первое место, 12 секунд перевеса над Долем.

16:53. Тарье Бе после первой стрельбы с нолем на четвертом месте, +11,0с.

16:51. Бенедикт Доль зашел на круг после стойки, первое поточное место, Йоханнес Бе чисто на лежке, первое место железобетонно.

16:48. Пидручный - круг на лежке, Прима - ноль на стойке, 13 и второе места соответственно, Артему нужно держать последний круг, а Диме поднажать ногами.

16:47. А тем временем по кругу всех обьезжает Йоханнес Бе.

16:46. Кристиансен - ноль на лежке, второе место, +2,3с.

16:45. Пидручный на первой отметке +6,5с. к лидеру, коем является Ветле Кристиансен.

16:43. Бенедикт Доль быстрее всех шел по первому кругу, отстрелял точно, первое место, 7,2с. перевеса над Факом.

16:41. Стартовал Дмитрий Пидручный, номер 19.

16:40. Артем Прима на первой стрельбе стреляет точно, второе место, +17,1с. к Факу.

16:38. Отметка 2,7км. - Прима уже 12 секунд уступает, не комфортно чувствует себя украинец.

16:35. Отметка 1,6 км. - Прима проигрывает первому месту уже 6,5с., не быстрое начало от украинца.

16:37. Девятый номер у быстрого немца Бенедикта Доля.

16:31. Гонка стартовала. Первым на дистанцию ушел латвиец Расторгуевс, под номером 3 на старт вышел украинец Артем Прима.

15:30. Стартовые позиции украинских биатлонистов:

3. Артем Прима

19. Дмитрий Пидручный

55. Сергей Семенов

61. Руслан Ткаленко

103. Антон Дудченко