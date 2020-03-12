  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Бех взяла золото на юниорском чемпионате Европы
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех взяла золото на юниорском чемпионате Европы

Биатлон
(1 голосов)

Большой успех Украины в Хохфильцене.

Бех взяла золото на юниорском чемпионате Европы
Новина українською

Екатерина Бех даже с одним промахом на стойке в итоговом протоколе спринта привезла ближайшей преследовательнице более 20 секунд. Украинка в спринте стала абсолютно лучшей по чистому ходу на лыжне, за счет которого и компенсировала одну осечку на огневом рубеже.

Золото в Хохфильцене стало для Бех третьим в карьере. В прошлом году украинка на юниорском чемпионате мира в Брезно-Осрбли выиграла спринт и преследование.

Юниорский чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:

1. Екатерина Бех (Украина, 0+1) 24:50,2

2. Лаура Буко (Франция, 0+0) +21,4

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0) +33,5

...

24. Анастасия Рассказова (Украина, 1+1) +2:08,7

41. Юлия Городна (Украина, 1+2) +3:17,3

49. Оксана Москаленко (Украина, 1+2) +3:56,6

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за эпидемии коронавируса отменен заключительный этап Кубка мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Екатерина Бех
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...