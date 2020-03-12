Бех взяла золото на юниорском чемпионате Европы

Екатерина Бех даже с одним промахом на стойке в итоговом протоколе спринта привезла ближайшей преследовательнице более 20 секунд. Украинка в спринте стала абсолютно лучшей по чистому ходу на лыжне, за счет которого и компенсировала одну осечку на огневом рубеже.

Золото в Хохфильцене стало для Бех третьим в карьере. В прошлом году украинка на юниорском чемпионате мира в Брезно-Осрбли выиграла спринт и преследование.

Юниорский чемпионат Европы. Женщины. Результаты спринта:

1. Екатерина Бех (Украина, 0+1) 24:50,2

2. Лаура Буко (Франция, 0+0) +21,4

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0) +33,5

...

24. Анастасия Рассказова (Украина, 1+1) +2:08,7

41. Юлия Городна (Украина, 1+2) +3:17,3

49. Оксана Москаленко (Украина, 1+2) +3:56,6

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за эпидемии коронавируса отменен заключительный этап Кубка мира.