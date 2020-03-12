Йоханнес Бё выиграл финальный спринт сезона, Пидручный – 19-й

С идеальной стрельбой Йоханнес Бё привез свыше 20 секунд Мартену Фуркаду и существенно приблизился ко второму подряд триумфу в общем зачете Кубка мира. Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринта, защитив свое 18-очковое преимущество над Кантеном Фийоном Майе.

Дмитрий Пидручный с одним промахом на лежке занял 19-е место. Артем Прима на стрельбище не мазал, но слабый лыжный ход не позволил биатлонисту из Чернигова попасть в топ-20.

Помимо Пидручного и Примы в заключительное преследование сезона смог отобраться только Руслан Ткаленко. Для Сергея Семенова и Антона Дудченко личная программа Кубка мира 2019-2020 уже завершена.

Кубок мира в Контиолахти. Мужчины. Результаты спринта:

1. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия, 0+0) 22:27,8

2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +21,1

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +22,3

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19. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:13,6

22. Артем Прима (Украина, 0+0) +1:19,0

58. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +2:23,0

72. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:55,2

81. Сергей Семенов (Украина, 2+2) +3:07,4

Гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти состоится в субботу, 14 мая.