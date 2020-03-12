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Йоханнес Бё выиграл финальный спринт сезона, Пидручный – 19-й
Результаты первой гонки этапа в Контиолахти.
С идеальной стрельбой Йоханнес Бё привез свыше 20 секунд Мартену Фуркаду и существенно приблизился ко второму подряд триумфу в общем зачете Кубка мира. Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринта, защитив свое 18-очковое преимущество над Кантеном Фийоном Майе.
Дмитрий Пидручный с одним промахом на лежке занял 19-е место. Артем Прима на стрельбище не мазал, но слабый лыжный ход не позволил биатлонисту из Чернигова попасть в топ-20.
Помимо Пидручного и Примы в заключительное преследование сезона смог отобраться только Руслан Ткаленко. Для Сергея Семенова и Антона Дудченко личная программа Кубка мира 2019-2020 уже завершена.
1. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия, 0+0) 22:27,8
2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +21,1
3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +22,3
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19. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:13,6
22. Артем Прима (Украина, 0+0) +1:19,0
58. Руслан Ткаленко (Украина, 1+1) +2:23,0
72. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:55,2
81. Сергей Семенов (Украина, 2+2) +3:07,4
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти состоится в субботу, 14 мая.