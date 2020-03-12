Пидручный: Не разделяю панику вокруг коронавируса

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал отмену последнего этапа Кубка мира из-за коронавируса.

- Сегодня гонка была без болельщиков, привык уже к такой атмосферы после Нове-Место?

- А там по трассе, кстати, стоит много болельщиков. В основном русские, но тоже нас подгоняли, по именам называли, как и финны, которые там тоже стоят. Конечно, это не атмосфера соревнований, хотелось, чтобы фаны были на стадионе, но вот такая сейчас проблема во всем мире. Понятное дело, что здоровье людей – прежде всего.

Уже официально отменили этап в Норвегии. Как воспринял эту новость? Рад, что скорее отпуск начнется, или наоборот?

- Ну, я где-то догадывался, что так и будет. Честно говоря, не очень радует. Если бы здесь продлили еще этап – было бы лучше. Но зачем мы тогда тренируемся, если радоваться отмене этапа? Каждая гонка – это шанс проявить себя, заработать очков в зачет, заработать призовые. Мы целое лето готовимся не для того, чтобы потом пропускать этапы.

- Сам вообще разделяешь эту панику вокруг коронавируса?

- Конечно же, нет, и мне не нравится когда люди, особенно в нашей стране, ведут себя неподобающим образом. Как, например, в Черновцах, когда женщину люди просто выгоняли из ее дома. Это лишняя паника, просто нужно придерживаться определенных правил гигиены, безопасности, и со временем это все пройдет.