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Сборная Украины назвала состав на спринт в Контиолахти

Биатлон
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Спринт состоится 13 марта

Сборная Украины назвала состав на спринт в Контиолахти
Новина українською

13 марта в Контиолахти, Финляндия, пройдет женский спринт в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Напомним, что восьмой этап в Осло был отменен из-за распространения коронавируса.

В гонке в составе Украины побегут: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, а также лидер сборной Елена Пидгрушная.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима
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