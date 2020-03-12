Сборная Украины назвала состав на спринт в Контиолахти

13 марта в Контиолахти, Финляндия, пройдет женский спринт в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Напомним, что восьмой этап в Осло был отменен из-за распространения коронавируса.

В гонке в составе Украины побегут: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, а также лидер сборной Елена Пидгрушная.