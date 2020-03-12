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Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса

Биатлон
(1 голосов)

Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников соревнований являются приоритетом

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса
Новина українською

Организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников соревнований являются приоритетом всех заинтересованных сторон.

Инструкции и решения национальных и региональных правительств и их органов здравоохранения имеют решающее значение в любой ситуации, касающейся общественных собраний, которые имеют отношение к соревнованиям под эгидой FIS", — говорится в сообщении FIS.

Таким образом, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 завершится уже 15 марта, когда в Квебеке (Канада) пройдут мужской и женские спринты.

Также стало известно, что 15-й этап Кубка мира в Миннеаполисе (США) также был отменён.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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