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Санитра: Все думают о дороге домой
Тренер рассказал о ситуации в Контиолахти
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра признался, что из-за коронавируса биатлонисты больше думают о дороге домой:
Этап в Осло отменили, и вообще сейчас, прям такая паника вокруг коронавируса. Как вы это воспринимаете?
Ну, здесь в целом такая атмосфера мрачная, все понимают и чувствуют важность этой темы. Я думаю, что и спортсмены, и вообще все, кто здесь думает о дороге домой, ведь с этим могут возникнуть проблемы. Пока ждем решения организаторов по следующей гонки.
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