Санитра: Все думают о дороге домой

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра признался, что из-за коронавируса биатлонисты больше думают о дороге домой:

Этап в Осло отменили, и вообще сейчас, прям такая паника вокруг коронавируса. Как вы это воспринимаете?

Ну, здесь в целом такая атмосфера мрачная, все понимают и чувствуют важность этой темы. Я думаю, что и спортсмены, и вообще все, кто здесь думает о дороге домой, ведь с этим могут возникнуть проблемы. Пока ждем решения организаторов по следующей гонки.